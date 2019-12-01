شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق فى 3 منازل بسبب ماس كهربائى بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت اليوم قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، حريقا نشب في 3 منازل بقرية «مزاتا» شرق بدائرة مركز دار السلام، دون أن ينتج عن الحريق أي إصابات.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية «مزاتا شرق» بدائرة المركز، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق في منزل ملك محمد. ع. ع «٢٨ سنة – عامل»، وأمتدت النيران إلى منزلين مجاورين، ملك علاء. ا. م «٣٢ سنة – عامل»، والزعيم. ع. ا «٣٥ سنة – عامل»، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ونجم عن الحريق إحتراق محتويات المنازل الثلاثة، من فرش، وأثاث، ومنقولات، ونفوق 3 رؤوس ماشية، وعدد من الطيور، ورجحت المعاينة المبدئية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى من توصيلات كهرباء عشوائية، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.