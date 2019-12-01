شكرا لقرائتكم خبر عن «المصايف» ترد على صور حجب كورنيش الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الأحد، وجود أي نية لحجب الكورنيش عن المواطنين ووضع بلوكات خرسانية تعوق رؤية البحر. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر وضع «بلوكات» من الخرسانة المسلحة بطول كورنيش بمنطقة المنشية، وتحديدًا أمام مجمع المحاكم وسط الإسكندرية، ما أثار موجة من الجدل والغضب بين المواطنين.

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وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الصور المتداولة عبارة عن تشوينات لـ«بلوكات» ضمن المشروع الجاري تنفيذه أمام مجمع المحاكم بمنطقة المنشية لحماية الشواطى من التأكل، الذي يتضمن إنشاء حائط بحري بطول 835 مترا، لسد الفجوات التي ظهرت تحت طريق الكورنيش.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل من الغرق بتكلفة 103 ملايين جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية عام 2020.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ تنفذ أربعة مشروعات كبرى لحماية سواحل الإسكندرية من الغرق والتغيرات المناخية، بدءا من خليج أبي قير شرقًا، وحتى قلعة قايتباي غربًا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ مليار و512 مليون جنيه.