شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لرفع كفاءة استخدام المياه ونظم الري الحديثة لمتدربين من 8 دول أفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، نيابة عن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، البرنامج التدريبي في مجال كفاءة استخدام المياه ونظم الري الحديث، الذي يستهدف 19 متدربًا من دول كينيا – تنزانيا- غانا- إثيوبيا- زامبيا- السودان- جنوب السودان – مالاوي، والمقرر تنفيذه لمدة 6 أسابيع في الفترة من 1/12/2019 وحتى 9/1/2020 .
وقال «عبدالعظيم» في تصريحات صحفية، الأحد، إن البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على أحدث أنظمة الري الحديث ومشاركة المنتفعين في إدارة استخدام المياه على الترع الرئيسية والفرعية وأنظمة تطوير الري، وإعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وحساب المقننات المائية، وذلك من خلال محاضرات نظرية وزيارات علمية مختلفة.
وأضاف أن أهمية هذا البرنامج تأتي كأحد الموضوعات الأساسية لترشيد الاستخدام وتقليل الفاقد من المياه، في ظل الطلب المتزايد عالميًا على المياه مع محدودية مصادر المياه العذبة في العديد من المناطق، ولذا فإن الحاجة تستدعي وضع الإستراتيجيات وخطط العمل والجهود المستدامة لضمان استمرار توفير المياه لمختلف الاستخدامات محليا وإقليميا.
يذكر أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وقطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والري.
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