شكرا لقرائتكم خبر عن الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج بحضور مدير الأمن و2000 شخص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت اليوم أجهزة الأمن بسوهاج، خصومة ثأرية بين عائلتى «الشمومى»، و«عمران» بقرية «المشادوة» بدائرة مركز جرجا، في إطار مبادرة «سوهاج خالية من الدم والثأر»، التي أطلقتها المديرية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، لإنهاء كافة الخصومات الثأرية بالمحافظة.

وأقيم سرادق كبير للصلح بين العائلتين، حضره اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، واللواء جمال إبراهيم، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والشيخ عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر السابق، والشيخ محمد ذكى، أمين عام الدعوة بالأزهر الشريف ورئيس لجنة المصالحات، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وأعضاء مجلس النواب، والعمد والمشايخ، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وما يقرب من ألفى شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة، حيث جرت وقائع إنهاء الخصومة التي بدأت منذ 6 سنوات، ونجم عنها مقتل شخص واحد، بتقديم القودة «الكفن» لعائلة القتيل.

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وأكد اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج- في كلمته خلال الصلح – على تواصل جهود المديرية في إنهاء كافة الخصومات الثأرية بالمحافظة، قى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية، وتكثيف التواجد الأمنى، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للمواطنين، والسعى الجدى لإنهاء الخصومات والحوادث الثأرية صلحًا تنفيذًا لخطة المديرية في هذا الشأن، لافتا إلى أن مبادرة «سوهاج خالية من الدم والثأر» التي أطلقتها المديرية منذ ما يزيد على 3 سنوات كانت نقطة البدء لإرساء مبدأ السلام والمحبة بين العائلات في كافة ربوع المحافظة، من أجل دعم وإرساء قواعد الأمن والسلام المجتمعى.

وأشاد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق- في كلمته- بالقائمين على الصلح، وبأفراد العائلتين المتنازعتين لقبولهما الصلح وإنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة، والتسامح، ونبذ العنف، والتطرف، والإلتزام بتعاليم الأديان السماوية التي تدعو جميعها إلى التسامح، ونبذ العنف، وتشدد على حرمة إراقة الدماء.

ودعا اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، جميع العائلات المرتبطة بخصومات ونزاعات ثأرية بالمحافظة إلى ضرورة الإستماع لصوت العقل، والبعد عن الثأر، محذرا من فتنة إقتناء الأسلحة النارية وبخاصة الغير مرخصة، وما تجلبه في النهاية من خراب لأصحابها.

وأشاد أبوموسى، بجهود أعضاء لجان المصالحات، والأزهر الشريف، وتعاونهم ودعمهم الكامل لرجال الشرطة من أجل إنهاء الخصومات والنزاعات الثأرية، منوها إلى تكليف رجال المباحث بكافة المراكز والأقسام الشرطية بالتواصل مع أطراف الخصومات الثأرية، والإستعانة بالمؤثرين من كبار العائلات، من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف الخصومات، والعمل على إقناعهم بالصلح وإنهاء الثأر.