شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصًا في حادثي سير منفصلين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 11 شخصا اليوم الأحد، إثر وقوع حادثي سير منفصلين، الأول انقلاب دراجة بخارية توك توك، على طريق رمسيس صان الحجر بمركز الحسينية، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي، فيما أصيب 7 أشخاص آخرون إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، على طريق ههيا الزقازيق أمام قرية العدوة، وتم نقل المصابين لمستشفى ههيا المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بوقوع حادثي سير منفصلين، الأول انقلاب دراجة بخارية توك توك بدائرة مركز الحسينية مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، والثاني تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص وأخرى ملاكي، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحررت المحاضر اللازمة.
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