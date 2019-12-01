شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الزميل مصباح قطب في ختام مؤتمر «التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت فاعليات مؤتمر «وسائل التواصل الاجتماعى، الشائعات.. كيف تصنع.. وسبل مواجهتها» بتكريم عدد من المحررين الاقتصاديين بالصحف المختلفة. وقام الدكتور أحمد الصفتي، بالنيابة عن دلتا للأبحاث منظمة المؤتمر بتقديم دروع التكريم لممثلى صحف «المصرى اليوم»، والشروق، والأهرام، والوطن والوفد، والمال، حيث تم تكريم لزميل مصباح قطب، المحرر الاقتصادي بـ«المصري اليوم». شارك في المؤتمر إعلاميون وخبراء وأكاديميون وممثلون لهيئة الاستعلامات وللمؤسسات الصحفية والدينية والأمنية وخصص المؤتمر جلسة خاصة عن تزييف الصور وكيفية مواجهته.

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