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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أركان حرب أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي الأحد مستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق ومحمد المرزوق ومحمود المرزوق والدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأبدى محافظ قنا سعادته ان تكون أولى زياراته الميدانية بالمحافظة بجامعة جنوب الوادي في افتتاح هذا الصرح الطبي الذي يعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية وأكد على أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع لتحقيق التنمية المرجوة.

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وأكد رئيس الجامعة ان اسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية وتتمثل في العديد من الانشاءات ونفقات العلاج والادوية والتعليم الطبي وأكد ان الجامعة بصدد إعداد لائحة جديدة للمستشفى الجامعي لتلبية احتياجات المجتمع.

وأشاد رئيس الجامعة السابق بدعم آل المرزوق من الكويت الشقيق لإنشاء هذه المستشفى بأحدث التجهيزات وشدد على أهمية العمل بروح الفريق للحفاظ على نجاح هذه المنظومة.

وقدم الدكتور محمد عمر، مدير مستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ، عرضا عن تطور العمل بالمستشفى منذ بدء العمل في أغسطس 2015 مشيرا إلى أن المستشفى تضم اقسام الاستقبال والاشعة والعمليات والتحاليل والعنايات المركزة والمناظير والحروق والسموم وتضم 230 سرير و8 اسرة إفاقة و4 إنعاش رئوي

وفي ختام فعاليات الافتتاح قدم رئيس الجامعة درع الجامعة للواء أشرف غريب محافظ قنا والسيدان محمد المرزوق ومحمود المرزوق.

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان مستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان مستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق