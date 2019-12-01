شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع متهمين بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية» يلتمس براءتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة 11 متهمًا، بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميًا «بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية» في اتهامهم بقتل 2 من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ورأفت زكي، وسكرتارية حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين.

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم باسم جاد، ومعتز مصطفى، والذي طلب براءتهما تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهمين إضافة إلى دفعه ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين، كما دفع بخلو الأوراق من دليل قانوني صحيح وسليم يُعول عليه في إدانة أي من المتهمين، ودفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، المادية والمعنوية، وانتفاء صلة المتهم السابع بجرائم القتل العمد المقترن، وانقطاع علاقته بالسيارة التي استخدمت في ارتكاب الواقعة حسب ما قرره شاهد الإثبات الأول في محضر تحرياته، وكذلك بأقواله أمام جهة التحقيق، كما قرر انتفاء صلة المتهم التاسع بالحادث.

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كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبدالمجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد، قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، وقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على محاولة قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة بعبوة مفرقعة.

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، و6 من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم، إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.