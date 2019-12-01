شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد لإنشاء محطة محولات البساتين بمنطقة كهرباء القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعّت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الأحد، عقدًا مع الاتحاد المكون من جيزة سيستم، مصر، وتايكاي الصينية Consortium Giza System (Egypt) TAIKAI (China)، وذلك لإنشاء محطة محولات البساتين 3 بمنطقة كهرباء القاهرة.

وأوضحت مشالى أنه تم توقيع العقد لإنشاء محطة محولات البساتين 3 جهد 11/66 ك.ف سعة 2× 40 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز «GIS». وأضافت أن حجم الأعمال المطلوب يتضمن إنشاء 10 خلايا جهد 66 ك.ف، و2 موزع جهد 11 ك.ف، بالإضافة إلى مهمات الوقاية والاتصالات والأعمال المدنية للمحطة.

كما أضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 86.2 مليون جنيه، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع خاليا من الموانع.