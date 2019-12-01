شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن بدء تخفيض أسعار السلع التموينية الأساسية واللحوم السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين وبقالي التموين ومشروع جمعيتي صرف السلع التموينية بالأسعار الجديدة للمواطنين ضمن مقررات شهر ديسمبر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا، وهي سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية 8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) 17 بدلًا 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز 8 بدلًا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، قرر تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية أول ديسمبر المقبل، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه، بدلاً من 9.5، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليطا (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلاً من 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز 8 بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه؛ وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.

كما قرر وزير التموين، تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات، اعتبارًا من اليوم الاحد، ليتم طرحها بسعر 80 جنيًا بدلاً من 85 جنيهًا، لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020.

Advertisements

أكد المحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تنظيم حملات رقابية وتفتيشية لمتابعة التزام البقالين ومشروع جمعيتي بأسعار السلع التموينية الجديدة المقرر تطبيقها بدءا من اليوم الأحد اول شهر ديسمبر.

وأضاف هشام كامل لـ«المصري اليوم» أن جميع مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية استلمت السلع التموينية بكميات كبيرة، كما تسلم البقالين ومشروع جمعيتي السلع التموينية لشهر ديسمبر بالأسعار المخفضة بدءا من يوم 28 نوفمبر الماضي.

وأوضح هشام كامل أنه جاري متابعة انتظام صرف المقررات التموينية بالأسعار الجديدة، والعمل على حل كافة المشكلات التي قد تواجه عملية الصرف من خلال السيستم بعد نزول أسعار السلع التموينية الجديدة عليه.

وقالت الوزارة إن قرار التخفيض يأتي في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الأقباط، في إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.