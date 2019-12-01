شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو 19 دولة إفريقية: نقل وتطبيق خبرة مصر الناجحة في القضاء على الفساد من منبعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بتوجيهات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية لـ30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

ركزت الدورة اليوم على استراتيجية محاربة الفساد الإداري والمالي وكيفية مواجهته بالدول الأفريقية، حيث قامت الدكتورة مروة محمود، ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بتقديم شرح للاستراتيجية الخاصة بمواجهة الفساد، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية المصرية بمواجهة جميع أوجه الفساد.

وأشارت إلى أن مصر لها تجارب مثمرة في هذا الملف، مشيرة إلى أهمية دور المواطن في رصد ومحاربة الفساد من خلال برامج التواصل الإجتماعي لزيادة وعيه.

وأوضحت أن هناك العديد من برتوكولات التعاون المصرية الأفريقية في عدد من الموضوعات الهامة، ومنها ملف تطوير التعليم بدول أفريقيا، لافتة إلى حرص مصر على استيعاب الطلاب من مختلف الدول الأفريقية من أجل النهوض بالمستوي التعليمي ونقل الخبرات التعليمية المصرية لهم، مشيرة إلى أن الجامعات المصرية تشهد إقبالًا كبيراً من الطلاب الأفارقة وهناك جامعات جديدة يتم إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة وستستقبل الطلاب الأفارقة بما يحقق المزيد من الترابط بين مصر وشعوب الدول الأفريقية.

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وأكدت على اهتمام مصر بنقل الخبرات الطبية لدول القارة الأفريقية كدعم مصر لدولة جنوب السودان بالأطباء في مختلف التخصصات والتي تعد من التجارب الناجحة في القضاء على العديد من المشاكل الصحية لشعب جوبا.

وشهدت الجلسة نقاشاً حول جهود الدول الأفريقية فيما يخص محاربة الفساد، حيث أكد كلو محمد، أحد قيادات التنمية المحلية بدولة كينيا أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والتشريعات الطموحة في مواجهة الفساد والقضاء عليه.

قال إنه سيتم نقل خبرة مصر الناجحة في استراتيجية المواجهة والقضاء على الفساد من منبعه والاستفادة منها في كينيا، وهو ما أكده عدد كبير من ممثلي باقي الدولة المشاركة في الدورة.

وأكد رافيل دوجين، المفوض من قبل الإدارة المحلية بدولة غانا، أن التعاون المثمر بين مصر وأفريقيا سيتم حصد ثمارة خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، ومنها مشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا وأيضًا طريق القاهرة- كيب تاون، والذي يعزز المزيد من التعاون خاصة بين الدول التي تطل على هذا الطريق.

وأضاف الحضور أن مبادرات مصر في مجالات التجارية الحرة مع الدول أفريقيا تهدف إلى دعم التبادل التجاري وزيادة النسبة المحققة من 15٪؜ إلى 30 ٪؜ خلال الأعوام المقبلة عن طريق إنشاء وربط الدول الأفريقية ومصر بالعديد من المحاور والطرق بما يسهم في تعزيز التعاون التجارى بين الدول الأفريقية.