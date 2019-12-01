شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: تصدير 190 ألف قنطار قطن خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الجهازالمركزى للتعبـئة العـامة والإحصاء، الأحد، أن إجمالي كمية الصادرات من القطن 190.4 ألف قنطـار مـتري، خلال الفترة من يونيه إلى أغسطس 2019 مقابـــل 86.2 ألف قنطار متـري، من يونيه/ أغسطس 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%.
وبلغ إجمالي كمية المسـتهلك مـن الأقطان المحلية 36.3 ألـف قنطار متـرى خلال الفترة من يونيه/ أغسطس 2019، مقابل 28.8 ألف قنطـار متـري من يونيه إلى أغسطس 2018، بنسبة زيادة قدرها 26.3%، وذلك نتيجة زيادة إنتاج محصول القطن.
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