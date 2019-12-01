شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليونانى يغادر القاهرة عقب لقاء سامح شكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، وزير خارجية اليوناني "نيكوس دندياس"، عقب زيارة للبلاد التقي خلالها نظيره المصري سامح شكري ، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية البلدين لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون بين مصر واليونان.

قامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وزير الخارجية اليوناني عبر الصالة الحكومية بالمطار ، حيث غادر القاهرة علي متن طائرة خاصة.

وأكدت الخارجية اليونانية فى بيان صحفى، أن القمة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة ستركز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ضوء التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق.

Advertisements

وكان سامح شكري قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس الأول مع وزيري خارجية اليونان وقبرص للتشاور حول المذكرة، واتفق الوزراء الثلاثة على عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم الاعتداد بها لكونها تتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط.