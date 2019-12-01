الفريق محمد فريد يتفقد مشروع مراكز القيادة " إعصار 58 "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع مراكز القيادة " إعصار 58 " الذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى والذى يستمر لعدة أيام، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة ‪.‬ وناقش الفريق محمد فريد عدد من القادة فى كيفية إتخاذ القرار المناسب فى مرحلة التخطيط والتحضير للمعركة وكيفية إتخاذ القرار السليم حال حدوث متغيرات أثناء تنفيذ المهام والتى تتطلب قرارات سريعة وحاسمة من القادة على كافة المستويات . Advertisements ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى مشيداً بدورهم البطولى فى الدفاع عن أرض الوطن واستعدادهم الدائم للتضحية بكل ما هو غالى ونفيس من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم، حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

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