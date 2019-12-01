شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة شئون الأسرة تمكن وريث هيثم أحمد زكى من شقته التى توفى بداخلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نيابة شئون الأسرة بالدقى، قرارها بتمكين رامى عز الدين الوريث الوحيد والشرعى للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، من الشقة التى توفى بداخلها فى الشيخ زايد.

وجاءت تفاصيل دعوى إعلان الوراثة، التى تقدم بها رامى للحصول على الميراث الشرعى له، بإقرار نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقى جنوب الجيزة الكلية، بأنه الوريث الوحيد والشرعى للفنان الراحل، وذلك بناء على فتوى من الأزهر الشريف، ليتسلم بعدها شقة بالمهندسين الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكى، وأخرى بشارع الهرم الخاصة بالراحل هيثم أحمد زكى، ومبلغ مالى 300 ألف بأحدى البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين وسيارتين.

وأوضح محامى رامى عز، أن العلاقة بين شقيق الفنان الراحل وباقى أفراد أسرته على تواصل دائم وتربطهم علاقة جيدة، ولا توجد أى خلافات بين موكله وأسرة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.