شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لانقلاب الحافلة السياحية بتونس بعد سقوطها بمنحدر ووفاة وإصابة 43 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع سبوتنيك فيديو أشار إلى أنه للحافلة السياحية التونسية فور سقوطها من أعلى منحدر مما أسفر عن مصرع وإصابة 43 كانوا يستقلونها للذهاب فى رحلة ترفيهية لمنطقة عين دراهم.

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وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أن حادث انقلاب الحافلة السياحية الذى وقع صباح اليوم بمنطقة "عين السنوسي" اسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 21 آخرين.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها، أن الحافلة كانت تقل 43 شخصا فى إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة فى اتجاه عين دراهم، فى مجرى وأدى بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

ولفت البيان، إلى أنه تمت مباشرة عمليات الإنقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية. وتمثلت الحصيلة الأولية للحادث فى وفاة 22 شخصا واصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات عمدون وباجة لتلقى الاسعافات الضرورية

وأشار البيان، إلى أنه تم التنسيق فى هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتسخير الإطار الطبى الضرورى لذلك وأنه تم تكوين خلية أزمة لمتابعة الموضوع على مستوى مصالح وزارة الداخلية.