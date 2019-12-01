شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يقدم العزاء للبابا تواضروس فى ضحايا انهيار حائط كنيسة المنيا والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب فضيلة المفتي في بيانه اليوم الأحد عن خالص عزائه لقداسة البابا تواضروس الثاني ولأسر ضحايا حادث انهيار حائط الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بمركز ملوي بالمنيا، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وأشاد مفتي الجمهورية ، بالروح الوطنية العالية في ظل قوة أواصر الوحدة الوطنية التي تجمع بين المسلمين وإخوانهم المسيحيين في وطنهم الغالي مصر، متوجهًا بالدعاء للمولى عز وجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمان والرخاء.
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