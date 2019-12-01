6 معلومات عن الإستعدادات لتنظيم حفل إفتتاح المتحف المصرى الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد ، فى إجتماع عقده الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير..ونرصد فيما يلى أبرز6 معلومات عن هذه الإستعدادات -تتم حالياً أعمال التشطيبات الأخيرة، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف . -تم استعراض خطوات نقل مراكب الملك خوفو إلي المتحف وتصميمات المبني الذي سيتم وضعها فيه -سيتم إسناد تنظيم فعاليات افتتاح هذا الحدث العالمي الكبير لإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الكبرى ليكون افتتاحاً عالمياً يليق ويتناسب مع مكانة مصر وحضارتها العريقة. Advertisements - حفل الافتتاح سيحضره رؤساء وملوك من مختلف دول العالم. - رئيس الوزراء وجه بالبدء علي الفور في تنظيم حملة دعائية عالمية للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير -تهيئة الراي العام داخلياً وخارجياً لهذا الحدث العالمي الضخم .

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