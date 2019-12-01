شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة لمجلس اتحاد الطلاب: "لا مجال للتحزب والطائفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،إن انتخابات الاتحادات الطلابية فى هذا العام الدراسى اتسمت بالشفافية والنزاهة والديمقراطية، موضحا أنه تم فتح الطريق أمام كل الطلاب للمشاركة فى الانتخابات .

وأضاف الخشت خلال كلمته الافتتاحية باجتماع مجلس اتحاد الطلاب بالجامعة، أن جامعة القاهرة ليست صاحبة مصلحة فى أن يفوز فريق على آخر، وعمليات الفرز الطبيعى للانتخابات، حيث أن العملية مرت بمراحل عديدة بداية من انتخاب اتحاد الكليات وصولا إلى انتخاب رئيس اتحاد الطلاب وتشكيل مجلس الاتحاد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن الطلاب الفائزين بانتخابات اتحاد الطلاب يتمتعوا بمصداقية تامة ويتميزوا بخبرات واسعة فى مجال الأنشطة الطلابية .

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن انتخابات اتحاد الطلاب تمت فى مسار طبيعى، حيث أن هناك جزء انتهى بالتزكية وتعتبر جزء من الديمقراطية واخر تم بانتخابات داخل الكليات موضحا أن الحالة الثالثة فى تشكيل اتحادات الطلاب تتم من خلال التعيين والذى يكون مبنى على قواعد رئيسية تحكمه وليس وفقا للهوى الشخصى، مطالبا الطلاب بالاستمرار فى ممارسة الديمقراطية خلال العمل بمجلس الاتحاد.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها أنشطة متعددة ثقافية وفنى ورياضية واجتماعية والأسر واللجان، موضحا أن الاتحاد مطالب بتوسيع رقعة الأنشطة الطلابية وان مجلس الجامعة سعيتمدها ويوافق عليها .

وشدد الخشت، أن جامعة القاهرة بيئة العلم وهدفها العلم وغايتها الوطن، موضحا أن الأسس التى تم على أساسها تأسيس الجامعة العلم متابعا العمل الحزبى مرفوض بالجامعة ومجاله خارج أسوار الجامعة لأن الجامعة مكان لرفع مستوى الوعى السياسى والوطنى لدى الطلاب فقط، لأن العمل الحزبى يخرج الجامعة عن غرضها ومسارها.

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ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة بيت المصريين جميعا ولا مجال الطائفية بالجامعة، حيث أنها بيت لكل المسلمين والمسيحين وكل من يحمل الجنسية المصرية وبالتالى لا يوجد مجال الطائفية والحزبية داخل الجامعة، مؤكدا أن مظلة واحدة التى تحكم الجامعة وهى العلم والوطن.

قال رئيس جامعة القاهرة، أن اتحاد الطلاب يمثل كافة الطلاب بالجامعة كما أنه يمثل جامعة القاهرة ككل وبالتالى يجب أن يكون التصرف يليق بالجامعة وكيانها.

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت، أن جامعة القاهرة تقوم على العقلانية والممارسة الديمقراطية وتقوم على الرأى والرأى الأخر وترفض التعصب بكافة صوره.

وطالب رئيس جامعة القاهرة، أن يعمل اتحاد الطلاب على تمثيل كافة الطلاب فى الجامعة وخاصة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك أصحاب متلازمة داون خاصة وأنهم مميزين

وأعلن الدكتور محمد الخشت، عن بدء تنفيذ جامعة القاهرة مشروع بناء مسرح الجامعة كى يتمكن الطلاب من ممارسة كافة الأنشطة سواء الغناء أو التمثيل .

ومن جانبها توجهت الطالبة دارين خليل رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة بالشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة على تواصله المستمر مع الطلاب بالجامعة والاستماع إلى مشاكلهم قائلة الطلاب ليس بحاجة إلى مجلس الاتحاد نتيجة لقرب الدكتور الخشت من مشاكلهم والعمل الفورى على حلها مباشرة .

واستعرضت الطالبة الأطر العامة لخطة عمل مجلس اتحاد جامعة القاهرة على الدكتور محمد عثمان الخشت .