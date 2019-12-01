شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تدرس الاستفادة من المياه المعالجة بـ"بحر البقر" لتلبية احتياجات التوسعات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات لبحث ودراسة سبل الإستفادة من المياه المعالجة من بحر البقر فى تلبية احتياجات التوسعات الزراعية شرق البحيرات وشرق السويس ومنطقة جنوب القنطرة .

أوضح تقرير لقطاع التوسع الافقى والمشروعات، أنه تم تنفيذ أعمال بقيمة 137.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1/7/2019 إلى 30/11/2019 من أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كبارى وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، كذلك تأهيل المجرى المائى وأعمال تغطيات .

تناول التقرير قيام الوزارة ممثلة في قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بتنفيذ اعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 59.694 مليون جنيه منها عمليات (وادى عبادى 2أ - وادى عبادى 2 ج - نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادى - عمليه حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادى دجلة ) إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 20.6مليون جنيه (إنشاءكوبرى ملاحى على ترعة المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص - عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن )، كذلك قام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترع ( تأهيل ترعة تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة - تأهيل ترعة المنشأة بأماكن متفرقة).

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أوضح رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بأن القطاع قام بإنشاء خلال الفترة المشار إليها بأعمال طرق بقيمة 28.159 مليون جنيه (عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 - عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم 17.000 - عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) وأعمال آخرى بقيمة4.273 مليون جنيه .

جدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقى والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالى 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 – 2020/2021.