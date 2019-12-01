شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يلتقى مجلس اتحاد الطلاب لبحث الأطر العامة للنشاط الطلابى والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر يناقش رئيس جامعة القاهرة الاجتماع، الاستراتيجية العامة للنشاط الطلابى خلال العام الدراسى الحالى بما ينعكس على توسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب فى الأنشطة المختلفة، ومشاركة الاتحاد فى الأنشطة التثقيفية والموسم الثقافى والفنى الذى تقدمه الجامعة لطلابها.
ويعد هذا الاجتماع الأول لرئيس جامعة القاهرة مع مجلس اتحاد الطلاب منذ الإعلان عن تشكيله النهائى فى منتصف الشهر الماضى .
وكان مجلس جامعة القاهرة استقبل خلال اجتماعه الأخير دارين خليل رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة ونائب رئيس الاتحاد مصطفى شريف لتقديم التهنئة لهم .
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