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رئيس جامعة القاهرة يلتقى مجلس اتحاد الطلاب لبحث الأطر العامة للنشاط الطلابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع عصر اليوم الأحد مع مجلس الاتحاد الطلابى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور مجدى عمر مستشار الجامعة للأنشطة الطلابية وحسن سعدة مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة .

 

ومن المقرر يناقش رئيس جامعة القاهرة  الاجتماع، الاستراتيجية  العامة للنشاط الطلابى خلال العام الدراسى الحالى بما ينعكس على توسيع  قاعدة المشاركة بين الطلاب فى الأنشطة المختلفة، ومشاركة الاتحاد فى الأنشطة التثقيفية والموسم الثقافى والفنى الذى تقدمه الجامعة لطلابها.

 

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ويعد هذا الاجتماع الأول لرئيس جامعة القاهرة مع مجلس اتحاد الطلاب منذ الإعلان عن تشكيله النهائى فى منتصف الشهر الماضى .

 

وكان مجلس جامعة القاهرة استقبل خلال اجتماعه الأخير دارين خليل رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة ونائب رئيس الاتحاد مصطفى شريف لتقديم التهنئة لهم .

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