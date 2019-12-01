النيابة تُسلِّم الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي "شقة" الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشف مصدر قضائي بنيابة الشيخ زايد، عن تسلم الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي؛ شقته في كومبوند بيفرلي هيلز بقرار من النيابة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن رامي عزالدين توجه صباح اليوم الأحد، رفقة محاميه إلى نيابة الشيخ زايد، وسلمها إعلام الوراثة الصادر من المحكمة التي قضت بأنه الوريث الوحيد لممتلكات الفنان الراحل.

وأضاف، وبموجب القرار أخطرت النيابة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بتسليم رامي الشقة الذي بدوره توجه لقسم الشرطة وسلمه مفتاح الشقة التي غيروا "الكالون" بها عقب وفاة الفنان ووضعها تحت تحفظ النيابة العامة.

كانت الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة أصدرت شهادة وفاة ووراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عزالدين عبدالله.

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وقالت المحكمة إنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ 6 نوفمبر 2019 وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي عزالدين عبدالله محمد.

وتابعت المحكمة أن الأخير يستحق سدس تركة المتوفى فرضًا والباقي تعصبيا، لعدم وجود وارث ضبط دون شريك، ولا وارث، ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.

وتضمنت قائمة ممتلكات الفنان الراحل شقة بمنطقة المهندسين وأخرى بمنطقة الهرم وشقة في منطقة نيو جيزة كان "هيثم" سدد جزءًا من ثمنها يقارب 15% وشاليه في منطقة الجونة مسدد من ثمنه قرابة 20%، إضافة لشقة بيفرلي هيلز التي توفي فيها الفنان الراحل، كما تضم قائمة الممتلكات أيضا السيارة الخاصة بالفنان الراحل، إضافة لسيارتين كانتا تخصان والده الفنان الراحل أحمد زكي، وآلت ملكيتهما لهيثم بعد وفاة والده، ثم من بعده آلت إلى رامي عزالدين.

وتوصّل "رامي" إلى امتلاك شقيقه الراحل لأربع حسابات بنكية، منهما حسابان في كل منهما مبلغ 110 آلاف جنيه، ويتم الاستعلام حاليًا عن رصيد الحسابين الآخرين، إضافة لوثيقة تأمين قيمتها 200 ألف جنيه.