يقظة مباحث القاهرة تُسقط عصابة الكيف بمنطقة بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عصابة للاتجار في المخدرات ببولاق أبو العلا.

البداية عندما تمكن المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا والرائدان محمد هاني وأحمد حمدي، معاونا المباحث، من ضبط "أ.ف" عاطل حال استقلاله السيارة رقم ع ف ن 796 ماركة ميتسوبيشي لانسر فضي اللون مستأجرة حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالي 185 جنيه، هاتف محمول.

Advertisements

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم رئيس مباحث قطاع الشمال والعقيد علاء خلف الله مفتش المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه والسيارة لسهولة تنقلاته وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص يدعى "و.ر" صاحب سوبر ماركت ومقيم فيصل ـ الهرم جيزة واصل بلدته ساقلته سوهاج، باستدراجه بمعرفة المتهم أمكن ضبطه وبحوزته 1.550 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 2450 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته أمام العميد محمد محجوب، مأمور قسم بولاق أبو العلا، بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال الأول أيدها واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه.

جرى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.