النيابة تصرِّح بدفن جثة طالب انتحر من أعلى برج القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
صرّحت نيابة قصر النيل، بتشريح جثة طالب هندسة ودفنه بعد انتحاره من أعلى برج القاهرة أمس السبت.
وقال أهلية المتوفى، إن نجلهم "نادر. م" 21 سنة، طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، ويعاني من حالة نفسية سيئة.
وكشفت كاميرات المراقبة أن المتوفى غافل صديقه وألقى بنفسه من أعلى البرج ليسقط جثة هامدة.
كان قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغا بانتحار شاب من أعلى برج القاهرة، وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة عثر على جثة طالب في كلية الهندسة جامعة حلوان .
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