في يوم واحد.. تنفيذ 87 ألف حكم قضائي وضبط 225 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. خلال الـ 24 ساعة الماضية تم ضبط 225 قطعة سلاح ناري بينها 23 بندقية آلية، 40 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 22 طبنجة، 139 فرد محلي، 205 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 240 قطعة سلاح أبيض، 265 قضية مخدرات، وتنفيذ 87706 حكم قضائي متنوع". جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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