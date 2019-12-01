إحالة دعوى بطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة، من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار ببطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي أجريت في سبتمبر الماضي، لهيئة مفوضي الدولة .

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 3192 لسنة 74ق، وزير الشباب والرياضة وآخرين.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.