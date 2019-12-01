اختطاف وحرق.. تفاصيل احتجاز عامل وتعذيبه بسبب خلافات مالية بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت قوة أمنية بقسم شرطة البساتين القبض على شخصين اختطفا عاملا بالبساتين وتعذيبه بالماء الساخن والضرب بسبب خلافات مالية.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من عامل بمطبعة، مقيم بالجيزة، مصاب بآثار حروق بالبطن والظهر والقدمين، بتضرره من شخصين لقيامهما باستدراجه واحتجازه داخل شقة سكنية والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها باستخدام ماء ساخن إثر خلافات سابقة بينهم، وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحه خشية تفاقم إصابته.

من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان المذكوران وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه بسبب توسط الأخير لهما لدى إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين لتسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية مقابل مبلغ مالي، وقيام مسئولي الشركة بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ (190,00 ألف جنيه)، فخططوا لاستدراجه لمحل سكنهما وقاما باحتجازه والتعدي عليه مُحدثان إصابته المشار إليها في محاولة منهما لقيام المجني عليه برد المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.