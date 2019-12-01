"المحاصيل الحقلية" ينظم دورات تدريبية لتنمية مهارات شباب الباحثين بالمحطات المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، حزمة من الدورات التدريبية المكثفة في المحطات البحثية المختلفة التابعة للمركز، وذلك تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية إن ذلك يأتي في إطار النشاط التدريبي للمعهد لتنمية مهارات شباب الباحثين، بالمحطات البحثية المختلفة، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه سيتم تنظيم دورة موسعة بمحطة بحوث (سخا) تحت عنوان "تصميم وتحليل التجارب الزراعية للمحاصيل الحقلية"، خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري فضلا عن دورة تدريبية بمحطة بحوث (شندويل) في مجال التقاوي تحت عنوان "إنتاج تقاوي المربي والأساس للمحاصيل الحقلية المختلفة"، خلال نفس الفترة وكذلك دورة تدريبية بمحطة بحوث سدس تحت عنوان "تحليل التجارب الزراعية باستخدام برنامج متقدم (spss) خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وأشار خليل إلى أن هناك أيضا دورة تدريبية سيتم عقدها بمحطة بحوث (الإسماعيلية) تحت عنوان "إنتاج المحاصيل الحقلية تحت ظروف الأراضي الجديدة" بمحافظات القناة وسيناء، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 19 ديسمبر الجاري.​