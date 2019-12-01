"الزراعة": ضبط أكثر من طني لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد تقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، بلغ طنين و676 كيلوجراما في 15 محافظة.

وذكر التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم ضبطها بمحافظات "القاهرة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الإسماعيلية"، فضلا عن إدارة التفتيش بالهيئة.

وأضاف أنه تم تحرير 135 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.​