برلماني: خفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك ينقذها من الإفلاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بقرار مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة أن الطاقة تعتبر عنصر أساسي من عناصر الإنتاج.

وأكد "متولي" في بيان اليوم، على ضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لإنقاذ المصانع من الإفلاس، مشيرًا إلى أن هناك بعض المصانع عليها مديونيات لصالح شركات الغاز و الكهرباء وغير قادرة على السداد ومع المطالبات بسداد تلك المديونيات يتم سحب السيولة من المشروع الصناعي وبالتالي تدهور حالة المصانع ثم إغلاقها تسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة التي تمثل قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة.

وأضاف، أن أسعار الغاز تمثل نحو 25% من تكلفة إنتاج بعض الصناعات التصديرية الهامة مثل الأسمنت والسيراميك، فضلا عن أسعار الكهرباء قطاعات صناعية آخرى تمثل فيها العنصر الثالث في عناصر التكاليف بعد العمالة والمواد الخام.

وتابع، :"خفض سعر الطاقة سيكون له مردود إيجابى ويعتبر نوعًا من أنواع الدعم للصناعة المصرية، وهو ما ينمحها قدرة تنافسية في الأسواق التصديرية، أسوة بالدول الخارجية التي تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير".