أخبار مصر | الليلة.. 'مصر النهاردة' يستعرض تداعيات الاتفاق الأمني بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. 'مصر النهاردة' يستعرض تداعيات الاتفاق الأمني بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى تداعيات الاتفاق الأمني بين تركيا، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، خاصة في ظل رفض مصر وقبرص واليونان للاتفاق.

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وتستضيف الفقرة الدكتور كرم سعيد محمد خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات،

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة، وأهدافها من أجل التخفيف عن المواطن المصري، وتستضيف الفقرة محمد عبدالفتاح محمد مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.