أخبار مصر | رئيس "خطة البرلمان": هناك تعاون كبير بين مجلس النواب والحكومة لإعداد موازنة الأداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "خطة البرلمان": هناك تعاون كبير بين مجلس النواب والحكومة لإعداد موازنة الأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تعاون كبير غير مسبوق بين البرلمان ووزارتى المالية والتخطيط في إطار التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء، متابعا: لأول مرة هناك طريقة شاملة في مصر لتطبيق هذه الموازنة، التى تعمل بها العديد من الدول

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة: " أن أحد احلام مصر في تطبيق موازنة البرامج والأداء تتحول إلى واقع عام تلو الأخر"، مشيدًا في هذا الصدد بجهود اللجنة الفرعية المٌنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل في هذا الصدد، قائلًا: "نأمل خلال الـ3 أو الـ4 سنوات القادمة أن تخلق موازنة البرامج والأداء أداء مختلف".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء المنعقدة اليوم الأحد بقاعه الشورى (سابقا)، للتعريف بإعداد موازنة البرامج والأداء في ظل الاستمارة الجديدة ومصفوفة البرامج ومتطلبات اللجنة بالنسبة للمديريات ببعض المحافظات.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة عملت وضعت منذ البداية مراحل لتطوير تطبيق موازنة البرامج والأداء بالتنسيق مع الحكومة، متابعًا: "لقد كان تحدى كبير، والكثير كان مشفق علينا من التجربة، لكننا سيرنا بطريقة منهجية، وحققنا تقدم فيها عام تلو الأخر".

من جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، إن عدد الإيجابيات التى يعكسها التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء فى مصر، وفى مقدمتها ترشد الانفاق ومكافحة الفساد.

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وأكدت نبيل، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء تحقق مردود واضح للبرنامج الذى تضعه الحكومة خلال العام المالى، بالإضافة إلى أنها تعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتتيح الرقابة بشكل أفضل، لافتًا إلى أن هذه الإيجابيات التى تحقق تعد أحد المطالب الشعبية، بقولها: "كلنا عايزين بالتأكيد نشوف مصر أحلى ونعيش مستريحين فى دولة متحضرة"، مشيرة إلى أن فكرة موازنة البرامج والأداء تعتمد على توزيع الاعتمادات المالية على برامج محددة لها أهداف واضحة ومدد زمنية محددة ويمكن قياس أدائها من خلال مؤشرات أداء قابله للقياس والإدارة، لافتًا إلى تطبيق هذه الموازنة لن يلغى موازنة البنود، بل يعملون فى تكامل.

ولفتت البرلمانية، إلى أن خطة التحول تطبيق موازنة البرامج والأداء اعتمد على 3 مراحل الأولي منذ العام المالى 20172018 حتى 20192020 (التوسع الافقى)، ثم المرحلة الثانية من العام المالي 20192020 حتى 20202021 (التوسع الرأسى)، والمرحلة الأخيرة حيث (التطبيق الشامل) بدءا ًمن العام المالى 20202021 حتي 201220222.

وأشارت سيلفيا نيل، إلي أن هناك تنسيق وتعاون قوى بين البرلمان والحكومة لاسيما وزارتى المالية والتخطيط، مشيرة إلى الدعم الكامل لها من الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، والتى وجهت له الشكر والتحيه.