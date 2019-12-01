أخبار مصر | الثلاثاء.. "محلية النواب" تناقش أزمة انهيار البنية التحتية بمحافظة كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. "محلية النواب" تناقش أزمة انهيار البنية التحتية بمحافظة كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماع الثلاثاء القادم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن سرعة تشغيل سيارات سرفيس داخل مدينة مطوبس – محافظة كفر الشيخ، وكذلك سرعة تشغيل خط سيارات سرفيس من مساكن بنك الإسكان بجوار المزرعة السمكية إلى داخل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى تعدي المواطنين على مدخل مدينة دسوق من كوبري البدالة حتى داخل المدينة من على ترعة القضابة – محافظة كفر الشيخ.

وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني النواصرة، بشأن عدم استكمال موقف الأتوبيس الجديد وكذا موقف القاهرة بمدينة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين بدير عبد العزيز موسي وهاني النواصرة، بشأن عدم الاستفادة من وحدة محطة الرصف بكفر الشيخ وعدم التصرف في المعدات والبنية التحتية لها وصدور قرار من المحافظ بحل المحطة، وكذا إنشاء الورشة المركزية لإصلاح السيارات بالمحافظة وعدم الاستفادة منها أيضًا، مما يعد إهدارًا للمال العام، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني النواصرة، بشأن عدم استغلال وحدة الرصف والورشة المركزية لإصلاح السيارات بمحافظة كفر الشيخ التي تم إنشاؤها منذ عام 2017، مما يُعد إهدارًا للمال العام.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبيدي، بشأن قلة المخصصات المالية في الخطة الاستثمارية الخاصة بمركز ومدينة سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، مما تسبب في قلة الخدمات من رصف الطرق وتجميل الميادين وإنارة الشوارع وصيانة المعدات، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد العزيز حمودة، بشأن سوء حالة الطرق الأساسية بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب بدير عبد العزيز موسي، بشأن إيرادات صندوق الخدمات بمحافظة كفر الشيخ وحجم المصروفات الفعلية وجهات الصرف المستفيدة والمستندات الدالة على ذلك عن الفترة من 172018 وحتى تاريخه، وكذلك عدم قيام وزارة الزراعة بتخصيص 10 أفدنة من أرض قطاع الإنتاج بكفر الشيخ لإقامة مصنع تدوير المخلفات عليها، والتي تم اختيارها منذ أكثر من عامين، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن انهيار البنية التحتية بمحافظة كفر الشيخ بوجه عام، ومركزي بيلا والحامول بشكل خاص، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن عدم إدراج قرى مجلس قروي أبو دراز في خطة الصرف الصحي التي تنفذ بمنحة الاتحاد الأوروبي بمحافظة كفر الشيخ.

