أخبار مصر | برلماني: وزير الإسكان يخالف توصيات مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: وزير الإسكان يخالف توصيات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، باستجواب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تقاعس الأخير عن أداء مهامه والمتابعة والإشراف على سير العمل، والقصور في الإشراف على أعمال الحكومة وأعمال الوزارة وعدم متابعة سير العمل والرقابة بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين، كما أن وزير الإسكان لم يلتزم بتنفيذ توصيات المجلس بشأن إنشاء محطة رفع بمنطقة حي العمرانية، أو التوصيات الخاصة تجاه أزمة أغطية البالوعات والتي تتسبب في وفاة العشرات من المواطنين سنويا.

وأكد "فؤاد" في بيان له أن هذا القصور الواضح في الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخاصة بالمرافق والخدمات العامة عرض حياة المواطنين للخطر، وحرمانهم من الأمان الواجب على الحكومة تحقيقه وفقا لأحكام الدستور مما يتسبب في إزهاق أرواح أبرياء.

وأشار فؤاد، إلى أن هناك عدد من الوقائع والخطابات التي تؤكد أن هناك قصورا من قبل الوزير، أبرزها، واقعة وفاة الطفل "ياسين" بالعمرانية، سرقات غطيان البالوعات وأزمة وفيات البالوعات، بيان وزير الإسكان والمرافق بشأن البرامج الزمنية لإنهاء مشروعات المياه والصرف بالجيزة في صيف 2018، أزمة عطش الجيزة، الطفوحات بالمناطق المجاورة لمصنع المكرونة بالكنيسة العمرانية العمرانية، إنشاء محطة رفع بالعمرانية بتاريخ 4 يناير 2017، مؤكدا أن كل هذا يؤكد أن الوزير خالف نصوص مواد الدستور رقم 14، 59، 163، 167، 168، ولم يلتزم بتنفيذ توصيات مجلس النواب.