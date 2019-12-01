أخبار مصر | الثلاثاء.. "شئون دينية النواب" تناقش أزمة عجز أئمة المساجد وعمال الخدمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. "شئون دينية النواب" تناقش أزمة عجز أئمة المساجد وعمال الخدمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماع الثلاثاء القادم، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالرحمن البكري بشأن إحلال وتجديد مسجد النصر بفارسكور محافظة دمياط، وكذلك حول الحاجة الشديدة لمساجد عزب وقرى مركزي الزرقا وفارسكور لفرشها بالسجاد.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء عماد محروس، بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجير قاعة مسجد السلام بكفر الدوار إلى مستثمر، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن فؤاد عبد الله، بشأن العجز الشديد في أئمة المساجد وعمال الخدمات.

