أخبار مصر | اكتمال العدد برحلة العمرة.. 'الصحفيين': سيتم تنظيم أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتمال العدد برحلة العمرة.. 'الصحفيين': سيتم تنظيم أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، عن اكتمال العدد في رحلة العمرة التي أعلنت عنها النقابة، والمقرر لها يوم ٧ يناير.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه نظرًا لرغبة عدد أخر من الصحفيين في التقديم، فعلى الراغبين منهم ملئ استمارة حجز لدى الموظف عصام عبدالمنعم بالدور الثالث بالنقابة.

وأضافت أنه على الراغبين في الحجز عليهم تقديم الاستمارة مرفق بها صورة جواز السفر، وصورة كارنيه النقابة، وفي حالة اكتمال العدد سيتم تنظيم رحلة أخرى.

ولفتت النقابة إلى أن السيدات أقل من ٤٥ عام، لابد من وجود محرم لهن، وذلك وفقًا لاشتراطات السلطات السعودية السارية الآن.