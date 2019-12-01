أخبار مصر | غدًا.. "مشروعات النواب" تناقش قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "مشروعات النواب" تناقش قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعا غدًا الإثنين.

يأتي ذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة بالاشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة بالمجلس.

