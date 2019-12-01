أخبار مصر | غدًا.. "دينية النواب" تناقش طلب إحاطة حول ضم المساجد إلى وزارة الأوقاف بدون عمالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "دينية النواب" تناقش طلب إحاطة حول ضم المساجد إلى وزارة الأوقاف بدون عمالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعًا غدًا الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن أعمال الصيانة والتجديد والترميم لمسجد الخازندارة بمنطقة شبرا لأهميته التاريخية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، بشأن ضم المساجد إلى وزارة الأوقاف بدون عمالة.

