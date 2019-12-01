أخبار مصر | النائب سعد بدير: العمل البرلماني مسئولية كبيرة ملقاة علي عاتق الأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب سعد بدير: العمل البرلماني مسئولية كبيرة ملقاة علي عاتق الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سعد بدير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن العمل البرلماني مسئولية كبيرة مُلقاه علي عاتق النواب لخدمة وطنهم بكل جهد وأمانة، وأن الدور الرئيسي للمجلس هو التشريع والرقابة علي الحكومة.

وأضاف "بدير"، عقب تكريمه من رابطة الإعلاميين السياسية ضمن أفضل 50 نائبا بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، بحضور المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب والنائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب والدكتور النائب عبدالهادى القصبى رئيس لجنه التضامن الاجتماعى ورئيس إئتلاف دعم مصر والنائب احمد السجينى رئيس لجنه الاداره المحليه وامين عام إئتلاف دعم مصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب والصحفيين وكبار رجال الدولة، أن كثرة المشاكل والهموم التي تواجه الأهالي والتي تحتاج الي تدخل سريع وعاجل جعلت النائب يقوم بدور خدمى أيضا بجانب دوره التشريعي والرقابي.

وتابع: "نؤمن بأن النائب هو خادم للشعب ولهذا الوطن، ونضع نصب أعيننا دائما أن نوفر له أفضل الخدمات من تجهيز مستشفيات، ووحدات صحية مجهزة، واقامة مدارس ومشاريع الصرف الصحي، خاصة وأن هذه المشاريع تخدم محدودي الدخل".