أخبار مصر | مؤمن عثمان يتفقد متحف السويس ويتعهد بحل مشكلات العاملين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن عثمان يتفقد متحف السويس ويتعهد بحل مشكلات العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، متحف أثار السويس، حيث رافقه في جولته الأستاذة راندا عبد الرؤوف، مدير عام المتاحف الإقليمية، وكان في استقباله الأستاذ علاء عبد العاطي، مدير عام المتحف، والأستاذة نيفين إبراهيم، وكيلة المتحف.

وتجول "عثمان" بجميع صالات العرض المتحفي، وقاعة الندوات وقاعة كبار الزوار، والمكتبة، ومعمل الترميم، والكافيتريا، وأيضآ الحديقة المتحفية.

كما تفقد المخزن الأثري وأجهزة الأمن والإنذار وغرفة التحكم والكهرباء والصيانة، ثم التقى بالأمناء والعاملين بالمتحف حيث تعرف على المشكلات والسلبيات التي تواجههم في العمل بعد أن عرضوا خطة العمل المستقبلية الخاصة بالمتحف، واجتمع أيضًا بمسئولي الأمن بالمتحف ووعد بتذليل كافة العقبات والعمل على حل المشكلات في أسرع وقت ممكن.