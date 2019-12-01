أخبار مصر | عاجل.. تحرك مهم لـ"الأثار" بعد انهيار سور دير أبو فانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحرك مهم لـ"الأثار" بعد انهيار سور دير أبو فانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الأثار في بيان رسمي لها، إنها أحالت واقعة الانهيار الجزئي للسور الغربي لدير "أبو فانا" الأثري والذي يتقدم الفناء المؤدي للكنيسة الأثرية، بمدينة ملوي بمحافظة المنيا للتحقيق بالنيابة العامة.

وأكد البيان أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا بتراثها القبطي حيث قامت بترميم العديد من الأديرة والكنائس القبطية منها مؤخرًا على سبيل المثال دير الأنبا بضابا بنجع حمادي والكنيسة المعلقة بمصر القديمة ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وماري مينا بفم الخليج والذي سيتم افتتاحه أوائل العام القادم.

وأعربت وزارة الأثار عن أسفها العميق للحادث إذ تشارك أهالي الضحايا والمصابين أحزانهم في هذا الحدث الأليم و تعرب عن خالص مشاعر العزاء والمواساة لعائلات الضحايا و المصابين تضامنها الكامل.

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وكان الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات قد توجهوا اليوم على رأس لجنة أثرية هندسية إلى دير "أبو فانا" الأثري حيث ستقوم اللجنة بالمعاينة الشاملة للمكان والتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ علي أبنية الدير الأثرية والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار الجزئي وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في اجتماعها القادم لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.

وأكد أن القطاع كان قد خاطب الكنيسة القبطية ومطرانية ملوي عدة مرات خلال العام الماضي بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها للترميم ولتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم الدير، حيث انه طبقا للمادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، يجب علي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية أن تتحمل نفقات ترميم وصيانة المباني الأثرية التابعة لهم على أن تكون أعمال الترميم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار .

ويقع دير أبو فانا في مدينة ملوي ويُعرف أيضًا باسم "دير الصليب" بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته. و هو من أوائل أديرة الصعيد، وقد صاحَب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس ابو فانا في القرن الرابع الميلادي.