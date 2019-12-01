مصر | بـ4 كيلو فضة.. ضبط عاملين سرقا صاحب محل مشغولات بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ4 كيلو فضة.. ضبط عاملين سرقا صاحب محل مشغولات بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة النزهة من "ج ع ت" البالغ من العمر 40 صاحب محل للمشغولات الفضية المقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الفضية عبارة عن (163 خاتم حريمي، 81 خاتم رجالي بفص، 80 عليقه، 50 خلق حريمي، 25 دبله، 10 ميداليات، 35 سلسلة حريمي، 18 خلخال حريمي) بإجمالي وزن 4 كيلو جرام تقدر قيمتهم بمبلغ 100.000 جنيه من داخل المحل ملكة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ المحل.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالمحل، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من:



"م ا م" سن 20 عامل بذات المحل محل البلاغ ومقيم دائرة قسم شرطة عين شمس.

"م خ ع" سن 20 عامل دائرة قسم شرطة عين شمس

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهمالقوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيدها، واعترفا بارتكاب الواقعة واقر الأول بأنه نظرا لعمله بالمحل وعلمه باحتفاظ مالكه كميات كبيرة من المشغولات الفضية فخطط لسرقته وفى سبيل ذلك تمكن من الاستيلاء على المفتاح الأصلي للمحل واصطناع نسخة منه واستعان بالمتهم الثاني فى تنفيذ مخططه وعقب ذلك توجها للمحل عقب انصراف العاملين به وتمكنا من الدخول والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار. وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضابط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشادهما بمسكن المتهم الثاني ضبط كافة المسروقات المستولي عليها.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

