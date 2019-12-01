مصر | لهذه الأسباب.. دفاع متهمين بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" يطلب البراءة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذه الأسباب.. دفاع متهمين بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" يطلب البراءة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، لمرافعة دفاع المُتهمين باسم جاد ومعتز مصطفى، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".

وطلب الدفاع البراءة تأسيسًا على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهمين لابتناءه على تحريات وصفها بأنها مفتقرة لشرطي الجدية والكفاية.

ودفعت المرافعة ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين لكونه وفق رؤية الدفاع وليد إكراه، وخلو الأوراق من دليل قانوني صحيح وسليم يُعول عليه في إدانة أي من المتهمين، وانتفاء اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، المادية والمعنوية، وانتفاء صلة المتهم السابع بجرائم القتل العمد المقترن، وانقطاع علاقته بالسيارة التي استخدمت في ارتكاب الواقعة حسب ما قرره شاهد الإثبات الأول في محضر تحرياته، وكذلك بأقواله أمام جهة التحقيق، كما قرر انتفاء صلة المتهم التاسع بالحادث.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة. وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.

