مصر | 3 ديسمبر.. نظر تجديد حبس متهم تسبب بوفاة شابين وإصابة 10 آخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 ديسمبر.. نظر تجديد حبس متهم تسبب بوفاة شابين وإصابة 10 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت نيابة قصر النيل الجزئية، جلسة 3 ديسمبر المقبل، لنظر تجديد حبس متهم بالتسبب في وفاة شابين وإصابة عشرة آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بشارع طلعت حرب بانقلاب سيارة ووجود متوفين، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي ومصرع شابين بداخلها، ودلت التحريات أن سبب الحادث السرعة الزائدة وتم نقل الجثث للمستشفى.