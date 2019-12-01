مصر | قرار مهم من المحكمة بشأن دعوى "بطلان الانتخابات التكميلية للزمالك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مهم من المحكمة بشأن دعوى "بطلان الانتخابات التكميلية للزمالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة، من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار ببطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي أجريت في سبتمبر الماضي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3192 لسنة 74ق، وزير الشباب والرياضة وآخرين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.