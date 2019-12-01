مصر | بعد 12 واقعة.. ضبط أكبر عصابة لسرقة السيارات بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 12 واقعة.. ضبط أكبر عصابة لسرقة السيارات بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم مدينة نصر أول بسرقة سيارة ميني باص وقد تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين كل من: "ف. م. م" سن 46 صاحب الورشة المنوه عنها ومقيم ب شبرا الخيمة ثان قليوبية، و"م. م. ع" سن 40 عاطل وواصل بلدته مركز ديرمواس المنيا والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرهم 10152 لسنة 2018م مصر القديمة " سرقة "، لقيامهما بسرقة السيارة رقم م ل د 769 (ميني باص 24 راكب) ماركة متسوبيشي موديل 2007م بيضاء اللون عقب قيامه بركنها بجوار معرض سيد مكاوي بشارع آل شنب ـ دائرة القسم بلاغ قائدها " ي م س" سن 47 سائق بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومقيم ب 6 أكتوبر دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول والتابعة لجهة عمله.



واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " وتغيير معالمها بمعرفة المتهم الأول وإعادة ترخيصها بموجب مستندات مزورة والتصرف فيها بالبيع 00 واعترفا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الإسلوب.