مصر | بعد 12 واقعة.. ضبط أكبر عصابة لسرقة السيارات بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 12 واقعة.. ضبط أكبر عصابة لسرقة السيارات بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " وتغيير معالمها بمعرفة المتهم الأول وإعادة ترخيصها بموجب مستندات مزورة والتصرف فيها بالبيع 00 واعترفا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الإسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بأماكن إخفائها، وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفا بقيامها بالاشتراك مع المدعو: "ع. ر. ا" سن 46 جزار ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل والسابق اتهامه في القضية رقم 2188 لسنة 2019م مصر القديمة " سرقة " بارتكاب عدد 12 حادث سرقة سيارة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها لدى عملائهم " سيئي النية " كل من:
"ا. د. م" سن 38 سمكري ومقيم شبرا الخيمة ثان قليوبية.
"م. ع. ع" سن 61 بالمعاش ومقيم 3 حارة مصطفى شاهين ـ دائرة قسم شرطة الساحل وله محل إقامة أخر شبرا الخيمة ثان قليوبية
"ع. ع. ع" سن 46 ميكانيكي ومقيم 2 حارة الصيفي ـ شبرا الخيمة أول قليوبية.
"ه. ص. ع" سن 39 ميكانيكي ومقيم بذات العنوان.
كما تم بإرشادهم ضبط عدد 3 محركات خاصين بالسيارات ( الأولى، الثالثة ) وكذا محرك خاص بالسيارة رقم هـ س أ 795 ماركة شاهين والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 59515 لسنة 2019م جنح مدينة نصر أول بلاغ المدعو "م. م. م" سن 71 بالمعاش ومقيم دائرة القسم ( جار الإرشاد عنها ).
وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في تقطيع السيارات على النحو التالي: عدد 3 صواريخ الكهرباء، عدد 4 زرادية
عدد 5 مفاتيح " عدة ".
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.