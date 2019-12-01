مصر | بـ"حيلة شيطانية".. سائق يختلس 20 ألف دولار من شركة نقل أموال بالأميرية

ع" سن 50 عامل بذات الشركة ومقيم محافظة بني سويف.

وأفاد بأنهم حال عودتهم من بنك فرع محافظة بني سويف مستقلين السيارة الخاصة بالشركة محل عملهم عقب استلامهم مبلغ مالي 40 ألف دولار اكتشف سرقة مبلغ مالي 20.000 دولار من داخل السيارة واتهم سالفي الذكر في ارتكاب الواقعة.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ نفوا ارتكابهم واقعة السرقة.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإعادة مناقشة المشكو في حقهم تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه الأول.



وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأنه عقب استلامهم المبلغ المالي المشار إليه من بنك فرع بني سويف وأثناء عودتهم استغل توقف السيارة بمدينة بني سويف لتحصيل الثاني والثالث مبالغ مالية من أحد عملاء الشركة فقام بمغافلتهما والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه عقب قيامه بكسر القفل الخاص بالحقيبة واستبداله بآخر كان بحوزته وفور وصولهم لطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، قام بإيقاف السيارة مدعيًا رغبته في قضاء الحاجة وتمكن من إخفاء المبلغ المستولي عليه وسط المهملات بالطريق العام بمواجهة الثاني والثالث بما جاء بأقوال المتهم نفى علمهما بواقعة السرقة.

وتم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمكان إخفائه، وبسؤال المبلغ اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.