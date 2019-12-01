مصر | "لم تنجب زوجته فحرقها حية".. استمرار حبس عامل بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لم تنجب زوجته فحرقها حية".. استمرار حبس عامل بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس عامل، قتل زوجته وأشعل النار فيها، لعدم إنجابها، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج إخطارا من المستشفى العام، باستقبالها ربة منزل مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية وتوفيت عقب دخولها المستشفى بيومين، وعلى الفور انتقلت النيابة إلى المستشفى.

واستدعت النيابة أهل المتوفية، الذين اتهموا زوجها بحرقها لتأخرها في الإنجاب، حيث أكدوا أن زوج ابنتهم كان دائم التشاجر مع المجنى عليها وضربها، وفي يوم الحادث، قام بتقييدها، ثم سكب عليها مادة " سبرتو" الحارقة، وأشعل فيها النار وتركها مشتعلة، وذهب إلى والدته، وتركها للجيران الذين قاموا بإطفائها واستدعوا الإسعاف لها.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم وتم التجديد.