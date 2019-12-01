مصر | لتلقيه "رشوة".. تجديد حبس المشرف على إدارة الإعلانات بـ"العامة للطرق والكباري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتلقيه "رشوة".. تجديد حبس المشرف على إدارة الإعلانات بـ"العامة للطرق والكباري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تجديد حبس المشرف على إدارة الإعلانات بالهيئة العامة للطرق والكباري لاتهامه بطلب وتلقي رشوة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار، وأمانة سر هاني شحاتة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمد. ح"، مدير عام التنفيذ والصيانة لمنطقة الطريق الدائري، والمشرف على إدارة الإعلانات بالهيئة العامة للطرق والكباري، بتحقيق منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من كل من المتهمين "خالد.ف" مدير وشريك بشركة الفاروق للمشروعات الإعلانية، والمتهم "تامر.ف" الشريك بشركة الفاروق للمشروعات الإعلانية، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الوحدات الإعلانية على الطريق الدائري.