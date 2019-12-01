مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 8 متهمين بـ"ولاية سيناء" وإلغاء تدابيرهم الاحترازية

وهم كل من:1- عبد الحميد خالد عبد الحميد محمود2- أنس حسام الدين فايق عبد العزيز3- عاطف سيد علي صابر4- محمد محمد سيد سليمان5- أحمد مجدي أحمد إمام العرابي6- أحمد إبراهيم أحمد محمد عبد الرحيم7- فؤاد حسام أحمد إبراهيم8- عبد الرحمن عبد الله يوسف عبد المقصود

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة لأنهما طائفة ممتنعة حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون.

وتضم القضية 502 لسنة 2015، عددًا من المتهمين فى تنظيم ولاية سيناء والمرتكبين عدة وقائع من بينها واقعة الهجوم على الكتيبة 101 و4 أكمنة أخرى.